Güneydoğu Tüik-Der Birinci Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirdi

Güneydoğu Tüm İşadamları Kalkınma Derneği (GÜNEYDOĞU TÜİK) birinci olağan genel kurul toplantısını Liv Süit Otel'de gerçekleştirdi.



Toplantıya Başkan Hayri Yağmur'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mahmut Yıldızhan, Hamit Tan, Fuat Yıldız, Naşit Önen, Serhat Gökalp, Ahmet Esen, Şeyhmus Emil, İlhan Arat, Ferman Zaman, Selahattin Yağmur, Sait Bülbül katıldı. Yapılan birinci olağan genel kurulda Hayri Yağmur'un sunduğu liste oy birliğiyle kabul edildi. Konuşmasında derneğin amacı hakkında bilgi veren Yağmur, "Amacımız öncelikle ilimizde, bölgemizde ve de ülkemizde var olan sorunların bireysel olarak aşılamayacağını toplumsal sorunların üstesinden toplumun gelebileceğini göstermek ve bölge sorununun ekonomik istihdam sosyal olaylar bitirilmesi güven tazelenmesi sorunların çözümü için TÜİK ailesini kurduk" dedi.



Liv Süit Otel sahibi iş adamı Ferman Zaman'a derneğe kapılarını açıp ev sahipliği yaptıkları için teşekkür eden Yağmur, şunları kaydetti:



"Bölge sorununu ivedilikle ham maddeyi maddeye dönüştüren fabrikaların zorunlu olarak kurulması gerekiyor bu nedenle her iş adamının bölgede bir il seçerek en az 1 fabrika kurulması gerektiğini iş birliği güç birliği yaparak bölgenin kalkına bileceğini göstereceğiz. Kalifiye elemanları bölgede tutamıyoruz, sahada ekonomik sıkıntılardan dolayı istediği ücreti alamadıklarından dolayı metropol illere göç etmek zorunda kalıyorlar. Sonuç olarak bir ülkede yaşıyorsak aynı havayı solduğumuzu sorun sadece ilimizin bölgemizin değil ülkemizin sorunu olduğunu ve tüm sorunları Sayın cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza ana muhalefet liderine tüm bakanlarımıza valimize çözümde rol alan herkesime iletilecek. Yeni listenin ilimize bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR