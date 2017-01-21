Güneydoğu'nun Uludağ"I Sömestirde Ziyaretçilerini Bekliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kış turizmin önemli merkezlerinden olan Karacadağ Kayak Merkezi, yarıyıl tatiline çıkan minik ziyaretçilerini bekliyor.



Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'daki kayak merkezi, bölgenin tek kayak merkezi olması dolayısıyla özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.



Siverek ilçe merkezine 45 kilometre mesafedeki, halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağı" olarak da nitelendirilen 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezinin, yarı yıl tatilinde çocukların da uğrak noktası olması bekleniyor.



Merkezin işletmecisi Orhan Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bölgeye yağışın iyi düştüğünü ve kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaştığını söyledi.



Geçen yıl yağışlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak, bu yıldan oldukça umutlu olduklarını belirten Atilla, özellikle okulların tatil olması nedeniyle hafta içinde de yoğunluk olmasını beklediklerini vurguladı.



Yapılacak desteklerle Karacadağ'ı Türkiye'deki sayılı kayak merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ede eden Atilla, şöyle konuştu:



"Bu yıl gerçekten beklediğimizden daha çok kar düştü. Tatilden önce özellikle hafta sonları çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyordu. Sömestrde bu yoğunluğun hafta içine de yansımasını tahmin ediyoruz. Aslında biz, buraya insanların konaklayabileceği mekanlar yapmak istiyoruz. Ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde dolu dolu 2-3 gün geçirsinler diye hedefliyoruz. İnşallah gelecek yıldan itibaren kayak merkezimiz daha da iyi bir hale gelecektir."



Bölgede farklı bir tatil geçirmek isteyenleri Karacadağ'a davet eden Atilla, yaşanan yoğunluktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.



Atilla, merkezin Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Batman ve Gaziantep gibi civar illerden de ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.