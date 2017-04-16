Güneydoğu'da Seçmen Sandığa Gidiyor

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği referandum u için Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Seçim güvenliği için valiliklerin hazırladığı seçim harekat planına göre, bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.



Diyarbakır'da, anayasa değişikliği referandum u için kurulan 3 bin 46 sandıkta, toplam 991 bin 213 seçmen, sandık başına gitti. Okullarda sandık kurullarının oluşması ve güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra başlayan oy verme işlemi devam ediyor.



Şırnak'ta, ise 805 sandıkta 255 bin 296 kişi, sandık başına gitmeye başladı. Kent merkezi ve ilçelerinde seçim güvenliği için olağnüstü güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.



Siirt'te, il genelinde kurulan toplam 265 sandıkta toplam 88 bin 633 seçmen, sabah saat 07.00'den itibaren oy kullanma işlemleri başladı.



Mardin'de ise bin 506 sandıkta 454 bin 263 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı.



Batman'da, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliğine ilişkin referandum için toplam 1080 sandıkta toplam 329 bin 49 seçmen oy kullanacak.



Bu arada Elazığ'da da referandum için vatandaşlar sandık başına gitti. Bin 491 sandıkta, 405 bin 353 seçmenin oy kullanacağı kentte, sandık başlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşanmadı. Tunceli'de kayıtlı 60 bin 789 seçmen 487 sandıkta oy kullanmaya başladı.



- Diyarbakır