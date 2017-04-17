Güneydoğu'da 'Evet' cephesi oylarını yükseltti

Bölgede sandığa katılım oranı düştü



DİYARBAKIR - AK Parti, MHP ve BBP'nin içerisinde olduğu "Evet" cephesi, Güneydoğu'daki 5 ilde oylarını yükseltti. Bölge illerinde sandığa katılım oranı düştü. Kesin olmayan sonuçlara göre, 399 bin 151 kişi sandığa gitmedi.

16 Nisan referandum unda, kesin olmayan sonuçlara göre, "Hayır" oylarının ağırlıklı olarak çıktığı Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta, AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan "Evet" cephesi oylarını arttırdı. Söz konusu illerde sandığa katılım oranı 1 Kasım 2015 seçimlerine göre düştü. Bölge illerinde toplam 399 bin 151 seçmen sandığa gitmedi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da 3 bin 45 sandıkta 801 bin 500 seçmen oy kullandı. 191 bin 419 seçmenin sandığa gitmediği kentte, katılım oranı yüzde 80,73 olarak gerçekleşti. Sandıktan yüzde 67,58 "Hayır", yüzde 32,42 "Evet" çıktı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet" cephesinin içerisinde olduğu partiler, oyların yüzde 22,20'sini almıştı. Kentte sandığa katılım oranı ise yüzde 84,97 olmuştu.

Mardin

Sandığa katılım oranının bir önceki seçime göre yüzde 86,45'ten, yüzde 82,22'ye düştüğü Mardin'de, bin 559 sandıkta 374 bin 330 vatandaş oy kullandı. 80 bin 958 vatandaş ise sandığa gitmedi. Sandıktan 59,04 oranında "Hayır", 40,96 oranında ise "Evet" çıktı. Kentte, 1 Kasım 2015 seçimlerinde toplam oyların yüzde 30'unu alan "Evet" cephesinin, oylarını yüzde 10,96 oranında arttırdığı görüldü.

Batman

Batman'da bin 55 sandıkta 329 bin 509 seçmenden 273 bin 462'si oy kullanırken, katılım oranı 82,99 olarak gerçekleşerek, önceki seçime göre 2 puan düştü. Oy kullanan vatandaşların yüzde 63,52'i tercihini "Hayır", yüzde 36,48'i ise "Evet" yönünde kullandı. Kentte "Evet" cephesinin oylarını 6,48 oranında arttırdığı görüldü.

Siirt

176 bin 845 vatandaştan, 147 bin 212'sinin sandığa gittiği ve katılım oranının yüzde 83,24 oranında olduğu Siirt'te, sandıktan yüzde 51,9 oranında "Hayır" oyu çıktı. Kentte vatandaşların yüzde 48,1'i tercihini "Evet"ten yana kullandı. Kentte "Evet" cephesi 1 Kasım seçimlerinde toplam oyların yüzde 40'ını almıştı.

Şırnak

Şırnak'ta ise sandığa katılım oranı yüzde 83,93 oranında oldu. Kentte, 41 bin 94 kişi sandığa gitmezken, katılım oranının önceki seçimlere göre, 6,27 oranında düştüğü görüldü. Sandığa giden 214 bin 666 vatandaşların yüzde 71,59'unun "Hayır" dediği kentte, yüzde 28,41'i "Evet" tercihini kullandı. Söz konusu iller arasında "Evet" cephesinin oyunu en çok arttırdığı kent Şırnak oldu. Bu oran yüzde 15.41 arttı.