Güneydoğu'da 23 Nisan Etkinlikleri
Güneydoğu’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Güneydoğu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Diyarbakır'da şehitler nedeniyle gösteriler iptal edilirken, Batman'da kutlamalar sırasında içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 8 kişi yaralandı. Cizre'de 23 Nisan 4 yıl aradan sonra Şehir Stadyumunda kutlandı.
Diyarbakır
Diyarbakır'da valilik önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasıyla sona erdi. Yapılması planlanan okul gösterileri ise şehit haberleri nedeniyle iptal edildi.
Batman
Batman'da 23 Nisan etkinliği, Atatürk Parkı'nda düzenlendi. Etkinliğe, kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik sırasında, içerisinde helyum gazı bulunan balonların alev alması sonucu 5 öğretmen, bir öğrenci ve 2 vatandaş yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kentteki etkinlikler iptal edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şırnak
Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, sabah saatlerinde valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda kutlama yapıldı. Kutlamaya, Şırnak Vali Vekili Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Vekili Arıkan ile Cumhuriyet Başsavcısı Patlak törene katılanların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "Bu yıl sevincimiz ve heyecanımız her senekinden daha fazla. Çünkü aziz milletimiz, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen ihanet odaklarıyla kahramanca savaşmış ve adeta kurtuluş savaşı ruhu bir kez daha canlandırılarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği bir kez daha teminat altına alınmıştır" dedi.
Program, çeşitli okullar tarafından organize edilen gösterilerle sona erdi.
Cizre
Cizre ilçesinde ise 23 Nisan kutlaması 4 yıl aradan sonra stadyumda yapıldı. Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından başlayan kutlamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kutlamada, çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Kutlama, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunup, konuşmaların yapılmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Siirt
Siirt'teki kutlama ise Şehir Stadı'nda yapıldı. Kutlama, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Selçuk Yavuz'un kortej aracıyla halkın bayramını kutlaması ile başladı. Halk oyunları gösterisiyle devam eden kutlamalarda, tekvando takımı gösterisi, skeç gösterileri, parkur yarışmaları, dans gösterisi ve İngilizce koro dinletisi yapıldı. Törende, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli bir grup öğrenci, ay yıldızlı tişörtle sahneye çıkarak Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkılar söyledi. - DİYARBAKIR