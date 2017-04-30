Güneydoğu Anadolu Gazetecilerinin Adıyaman Ziyareti
Adıyaman’a gelen Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik ve yönetim kurulu üyeleri bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.
Adıyaman'a gelen Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik ve yönetim kurulu üyeleri bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.
Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü'yü ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik ve beraberindekilere Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve beraberindekiler ilk olarak Adıyaman Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.
Adıyaman'ın kalkınması için gazetecilerle tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Vali Erin, "Her sabah yerel gazeteleri alıp onların neler dediklerine, neyi işaret ettiklerine tek tek bakar ve dikkate alırım. Basın camiamızın haber olarak işaret ettikleri her şeye dikkat ederim, bu duyarlılık ve hassasiyetle uyum içerisinde iletişimimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bölge olarak birbirine kültürel anlamda birbirlerine çok yakın illeriz ve bazı ortak sorunlarımız var. Adıyaman halkı ve Adıyaman basını vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkan gelişmeye açık bir şehir, göreve geldiğim ilk günden bu yana hızlı ve etkili bir biçimde Adıyaman'ın sahip olduğu potansiyelleri nasıl harekete geçirir ve geliştirebiliriz düşüncesiyle çalışıyoruz" dedi.
Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, "Adıyaman'ın Abdullah Erin gibi bir valiye sahip olduğu için çok şanslı bir şehir olduğunu dile getirmek istiyorum. Sayın Erin'i daha önceden yine Güneydoğuda bazı kamu görevlerinden tanıdığını ve hala o dönemlerden bırakmış olduğu kalkınma projelerinin meyvesini verdiğini, bu sebeple Adıyaman şanslı bir şehir" dedi.
Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ise, Vali Abdullah Erin ile Adıyaman'ın gelişiminin hız kazanacağını belirterek, basın ile ilgili iyi ilişkilerine dikkat çekti.
Daha Adıyaman Belediyesini ziyaret eden heyet, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu'yu ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Adıyaman Belediye Başkan yardımcısı Sait Kkutlu, Adıyaman belediyesi olarak bu ziyaretten duymuş oldukları memnuniyeti dile getirdi.
Heyet daha sonra Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. M. Talha Gönüllü'yü makamında ziyaret etti.
Ziyaret esnasında konuşan Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, "Basın halkın sesi, kamuoyunun vicdanı olmalıdır. Yaşanan gelişmelere objektif bakışı ile yaklaşımı kurum kuruluş ve ülkeye daha fazla fayda sağlayacaktır. Yaptığı haberlerle gelişimleri halka tarafsız bir şekilde aktaran eleştiriyi gerektiği oranda düzeyli yapan basın mensupları daha faydalı hizmetler sunmuş olacaktır" dedi.
Ziyaretin ardından heyet Rektör Gönüllü'ye çiçek ve hediye takdim etti. Rektör Gönüllü ise misafirlere minyatür Cendere hediye etti. Daha sonra Rektör Gönüllü, heyeti kampus alanını gezdirdi. - ADIYAMAN