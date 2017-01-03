Güney Yukarı Mahallesinde Yol Genişletme Çalışması

Soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalara devam edildiğini belirten ekipler, öncesinde ekipmanlarla yol kenarındaki kayaları kırarak kazma işlemini yaptıktan sonra, hafriyatlarını temizleyecekler.
Hafriyatlarından da arındırıldıktan sonra yol seviyesinde dolgu işlemi yapıp sıkıştırması da tamamlanarak İlçemiz halkının kullanımına hazır hale getirilecek. Keskin virajların genişletilerek olası kazaların önüne geçmeyi hedefleyen Belediye ekipleri, hava şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.