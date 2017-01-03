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Güney Yukarı Mahallesinde Yol Genişletme Çalışması

Güney Yukarı Mahallesinde Yol Genişletme Çalışması

Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Güney Yukarı Mahallesine giden cadde üzerindeki keskin virajları gidermek için cadde üzerinde yol genişletme çalışmasına başladı.

Güney Yukarı Mahallesinde Yol Genişletme Çalışması

Soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalara devam edildiğini belirten ekipler, öncesinde ekipmanlarla yol kenarındaki kayaları kırarak kazma işlemini yaptıktan sonra, hafriyatlarını temizleyecekler.

Hafriyatlarından da arındırıldıktan sonra yol seviyesinde dolgu işlemi yapıp sıkıştırması da tamamlanarak İlçemiz halkının kullanımına hazır hale getirilecek. Keskin virajların genişletilerek olası kazaların önüne geçmeyi hedefleyen Belediye ekipleri, hava şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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