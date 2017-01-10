Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit, Mısır'da

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.



Başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda görüşen ikili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, konuşmasında, yönetim ve muhalifler arasında Ağustos 2015'te imzalanan barış anlaşmasını desteklediklerini belirterek, bu anlamda Güney Sudan yönetiminin yanında yer aldıklarını söyledi.



Sudan Devlet Başkanı Mayardit ise ülkesindeki silahlı muhalif güçleri ve uygulamalarını eleştirerek, anlaşma şartlarının uygulanması gerektiğini ifade etti.



Mayardit, "Anlaşma bozulmadı, henüz geçerliliğini koruyor ve biz anlaşmanın şartlarını uyguluyoruz. Ancak bazı kişiler şartların uygulanmasını engelliyor." dedi.



Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.



Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı.