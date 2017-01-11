Güney Sudan'daki Olaylar

Güney Sudan'ın El-Vahde ilinde hükümete bağlı ordu birliklerinden 250 askerin ayrılarak, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı silahlı muhalif gruplara katıldığı bildirildi.



Machar'a bağlı muhalifler tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Vahde (Unıty) ilinin merkezi Bentiu'da 250 askerin ordudan ayrıldığı ve isyancıların saflarına katıldığı ifade edildi.



Albay Simon Mayiel Kulang liderliğindeki orduda 3'üncü birliğe bağlı askerlerin ayrılırken ağır ve hafif silahlar ile bazı araçları da beraberinde götürdüğü belirtildi.



Söz konusu ayrılıkların, hükümetin izlediği ırk ayrımcılığına dayalı politikadan kaynaklandığı iddia edilen açıklamada, özellikle Nuerler kabilesine mensup askerlerin, Vahde'de kendi yakınlarına karşı savaşma durumunda kalmaktan kaçındığı öne sürüldü.



Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.



Cuba yönetimi, zengin petrol yataklarının bulunduğu Vahde'deki iç savaşın ardından tamamen durdurulan petrol sahalarının yeniden çalıştırılacağına ilişkin planını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Machar'ın doğum yeri olan bölge zaman zaman hükümet birlikleri ile silahlı muhalifler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.