Güney Sudan'daki Askeri Hareketlilik

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'e karşı bir darbe planının olduğu iddiaları sonlanana kadar başkent Cuba'daki askeri hareketliliğin süreceği bildirildi.



Güney Sudan Ordusu Sözcüsü Santo Domic, ordu birliklerinin, önceki gün Cuba'nın çeşitli yerlerinde askeri güçlerini konuşlandırmasına ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.



"Güney Sudan Halk Kurtuluş Ordusu birlikleri ile diğer düzenli gruplar, hükümeti devirme girişimi olduğuna dair söylentiler sonlanana kadar başkentten çekilmeyecek." diyen Domic, bu birliklerin, sivillerin ve mal varlıklarının korunması için de konuşlandığını belirtti.



Domic ayrıca basında yer alan "Mayardit'in istifa ederek görevini askere teslim edeceği" yönündeki iddiaları da yalanlayarak, bu söylemlerin ülkede güvenlik ve istikrarı sarsmayı hedeflediğini söyledi.



Domic, dini ve etnik kimliklere bakılmaksızın ülkede birlik, beraberlik ve istikrarın sağlanması için çalışan bir kurum olarak ordunun anayasayı korumakla yükümlü olduğunu vurguladı.



Ülkedeki bazı yerel basın kuruluşlarında, geçen hafta, Mayardit'in istifa ederek, görevini askeri yönetime bırakacağı yönünde iddialar yer almıştı.



Başkent Cuba'nın çeşitli noktalarına da önceki gün yoğun askeri birlikler konuşlandırılmaya başlanmıştı. Bazı sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarda tedirginliğe neden olan tüm birliklerin çekilmesi çağrısında bulunmuştu.