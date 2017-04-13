İngiltere Uluslararası Kalkınma Dairesi Sekreteri Priti Patel, Güney Sudan'da kabileler arasındaki çatışmanın soykırıma dönüştüğüne dikkati çekerek, uluslararası kamuoyuna on binlerce kişinin ölümüne yol açan çatışmalara son vermesi için hükümete baskı yapmaları çağrısında bulundu.



Patel, Uganda'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan'da "arazi yüzünden katliamlar yaşandığını, insanların boğazlarının kesildiğini" belirtti.



Komşu ülke Uganda'da 800 binin üzerinde Güney Sudanlının barındığı kampları ziyaret eden Patel, köylerin yakıldığını, kadınlara tecavüz edildiğini ve açlığın hüküm sürdüğü ülkede yiyeceğin silah olarak kullanıldığını kaydetti.



Güney Sudan'daki durumu "nefret uyandırıcı ve insanlık dışı" olarak nitelendiren Patel, "Bölge ülkelerinin liderleri, bu duruma kayıtsız kalamazlar. Liderlerin, bir an önce eyleme geçmesi için Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'e çağrıda bulunması gerekiyor. Güney Sudan'da yaşanan şiddet kabile soykırımıdır." diye konuştu.



BM İnsan Hakları Komisyonu geçen ay, uzun süredir iç savaş ve kıtlıkla boğuşan Güney Sudan'da soykırım derecesine varan etnik temizliğin yapıldığı uyarısında bulunmuştu.



Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı. Taraflar, barış görüşmeleri neticesinde 17 Ağustos 2015'te anlaşmaya varmış ancak barış süreci, cumhurbaşkanına bağlı güvenlik güçleriyle Machar yanlıları arasında 8 Temmuz'da yeniden başlayan çatışmalarla sekteye uğramıştı.