Güney Sudan'da Çatışma: 10 Ölü

Sudan'ın batısındaki Doğu Darfur eyaletinde El-Mealiya ile Er-Rizeykat kabileleri arasında çıkan çatışmalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Mealiya kabilesi Şura Meclisi Başkanı Merdes Cuma AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rizeykat kabilesinden bazı kişilerin hayvanlarını çalması neticesinde başlayan çatışmalarda Mealiya'dan 2, Rizeykat'tan da 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Cuma halihazırda kabileler arasındaki çatışmanın durduğunu ifade etti.



İki kabile arasındaki husumetin 4 yıldır devam ettiği belirtiliyor.



Sudan yönetimi geçen perşembe, Darfur sınırındaki Kuzey ve Batı Kordofan eyaletlerinde El-Kebabiş ve El-Humr kabileleri arasında çıkan çatışmalarda 51 kişinin öldüğünü, 28'inin yaralandığını duyurmuştu.