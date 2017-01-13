Güney Marmara Kalkınma Ajansı EMITT Turizm Fuarı'na Hazır

Gerçekleşecek olan fuarda Balıkesir ve Çanakkale'yi temsil eden Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), fuar çalışmalarında sona geldi.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT, turizm sektörünün geleceğine ışık tutacak ve güncel konuların tartışılacağı panellere ev sahipliği yapacak. Fuarda Çanakkale ve Balıkesir'i temsil edecek olan GMKA, fuar için yapmış olduğu toplantı ve görüşmeler sonucunda hazırlıklarını tamamlayarak, fuarda yapılacak faaliyetlere odaklandı. Hazırlıklar için Balıkesir Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Edremit-Güre'de organize edilen, bölgede turizm sektörü öncüleri ile görüşülen toplantıda, tanıtıma yönelik çalışmalar konusunda bilgi alış-verişinde bulunuldu. Toplantıya turizm işletmelerinin yanı sıra Balıkesir Kültür ve Turizm işlerinden sorumlu Vali Yardımcısı Bayram Ali Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Turizm Şube Müdürü Mahmut DEMİR, GMKA Uzmanlarından Burak Gökhan Ayaz, ayrıca Balıkesir Ticaret Odası, Edremit Ticaret Odası, Edremit Turizm İşletmeleri Derneği, Sındırgı Belediyesi temsilcileri katıldı.

Toplantıda EMITT hakkında genel bilgiler verilmesinin yanı sıra katılımın önemi ve muhtemel faydaları vurgulandı. Fuara katılım sağlandığı takdirde nelere dikkat edilmesi gerektiği, fuar kuralları, fuardan daha verimli faydalanmak için neler yapılması gerektiği, uyarılar ve tavsiyeler iletildi. Bölge ve il tanıtımının daha etkili gerçekleştirilebilmesi için STK düzeyinde örgütlenmenin öneminden bahsedilen toplantıda, Türkiye'deki başarılı örnekler anlatıldı. Ajans sunumundan sonra katılımcıların sektörden ve bölge turizminin gelişmesine yönelik öneri ve çözümlerinden sonra toplantı sona erdi.

Balıkesir ve Çanakkale Tanıtımı Göz Dolduracak

Fuarda Balıkesir standı için 114 metre karelik alanda 3. Hol e370'te, Çanakkale standı için de 190 metre kare alanda 5. Hol d-510'da yer alacak. Tasarımlarıyla göz dolduran, Balıkesir ve Çanakkale için hazırlanan standlarda termal tesisler, sağlık turizmi, deniz turizmi, doğal güzellikler, kültürel öğeler (yörük kültürü, geleneksel kıyafetler, el sanatları; halı, patik, oyuncak bebek vb.), Çanakkale savaşları tarihi ve Antik Yunan tarihi tanıtılacak. Ayrıca höşmerim, kolonya, zeytinyağı ve zeytin gibi yerel ürünler de ikram edilecek.

Standları GMKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin, GMKA Genel Sekreteri Kasım Özek, Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ve Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz'un ziyaret etmesi bekleniyor.

Turizm Panelleri ile Turizm Sektörü Hakkında Bilgiler Verilecek

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonellerini, ülkeleri, turizm belde ve kuruluşlarını, ziyaretçilerle buluşturan EMITT'te, bu yıl da turizm sektöründe bilgi akışı sağlayacak paneller olacak. Fuar kapsamında düzenlenecek ilk panel "Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler" başlığıyla 26 Ocak Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleşecek. TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner'in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Taleb Rifai, HOTREC Başkanı Susanne Kraus Winkler ve DRV Başkanı Norbert Fiebig konuşmacı olarak yer alacak. Fuarın ikinci gününde ise "Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler" paneli saat 14.30'da Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer yer alacak.

EMITT, katılımcılarına uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları sunacak. Katılımcılar, fuar kapsamında yapacakları anlaşmalarla, iş hacimlerini arttırma olanağı bulacaklar. EMITT ziyaretçileri ise fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun olan tatil seçeneklerine karar verebilecek. 28 - 29 Ocak tarihlerinde ziyaretçilere açık olan EMITT'te seyahat severlerin bütçelerine uygun tatil rotaları cazip fiyatlar ve "Erken rezervasyon" kampanyaları ile sunulacak.