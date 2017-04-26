Güney Korelilerden Thaad Füze Sistemine Protesto

Güney Kore'de yüzlerce kişi ABD tarafından ülkede kurulmaya başlanan Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemini (THAAD) protesto etti.



Güney Kore'deki Amerikan birlikleri, ülkenin balistik füzeleri durdurma kapasitesini arttıracak Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemini (THAAD) kurmaya başladı. Yürütülen çalışmalarda uzun menzilli X-Band radarının ve diğer bileşenlerin parçalarını taşıyan 6 römork görüldü. THAAD sisteminin kurulumu için gerekli olan parçaların römorklar tarafından taşındığını gören halk ise protestolarla tepkisini gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı "Savunma silahları sistemi olan THAAD'ın mümkün olan en kısa sürede uygulanabilmesi için Güney Kore ile birlikte çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehdidine karşılık THAAD'ın malzemelerinin bölgeye taşındığını belirtti.



Seongju kasabasındaki göstericiler, "THAAD Yok, Savaş Yok" ve "Amerika, Dost Musun Yoksa İşgalci Misin?" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, daha sonra polisle çatıştı. THAAD'ı protesto eden köylü gurubun Başkanı Kim Jong-Kyung çıkan çatışmada en az 10 kişinin yaralandığını ve bazı protestocuların kemiklerinin kırıldığını belirtti.



Başkent Seul'daki Uluslararası Kriz Grubu Kuzeydoğu Asya Projesi Direktörü Daniel Pinkston, THAAD'ın kuruluşuna karşı endişeli tutumun dar görüşlülükten kaynaklanabileceğini ifade ederken, protestocular arasında yerel halkın yanı sıra yabancılarında bulunduğunu belirtti. Pinkston, endişelerin ulusal güvenliği, bölgesel güvenliği ve istikrarı nasıl etkileyebileceğini açıkladı. Füze savunma sistemini "alet sepetindeki bir malzeme" olarak nitelendiren Pinkston, "Amerika'nın askeri stratejisi, Kuzey Kore liderinin hesaplarını değiştirecek" dedi. - SEUL