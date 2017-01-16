Güney Koreli Savcılar Samsung Genel Müdürü Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılması Talebi





Güney Kore'de elektronik devi Samsung'a sıçrayan yolsuzluk soruşturmasında savcılar şirketin tepe yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu.



Savcıların yakalama kararına ilişkin talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi gerekiyor.



Samsung Genel Müdürü Jay Y. Lee geçen hafta savcılar tarafından 22 saat boyunca sorgulanmıştı.



Samsung'un patronu Lee hissedarların reddine rağmen 2015'de iki şirketin birleşmesini sağlamak için rüşvet vermekle suçlanıyor.



Samsung Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada 'savcılığın yaptığı suçlamaları anlamak çok zor' ifadeleri kullanıldı.



Samsung'un üç yöneticisiyle birlikte eski Sağlık Bakanı Moon Hyung-pyo da suçlamaların hedefinde bulunuyor.



Yolsuzluk skandalı sonrası Devlet Başkanı Park Geun-hye meclis oylaması sonucu geçici olarak görevinden alınmıştı. Park, ileriki haftalarda Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği kararı bekliyor.



Auteur: euronews-tr



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