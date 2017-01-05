Çin, ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karşı bölgede konuşlandırmayı planladığı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füzelerine karşı olduğunu tekrarladı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, temaslara bulunmak üzere başkent Pekin'e gelen Güney Kore ana muhalefet partisi Minjoo milletvekillerinden oluşan delegasyon ile bir araya geldi. Pekin yönetiminin, Güney Kore'nin kendi halkının güvenliğine yönelik endişelerini anladığını ifade eden Vang, "Çin'in stratejik güvenlik çıkarlarına zarar verecek olan THAAD'ın Kore yarımadasında konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı zorlamalara karşıyız." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Vang, taraflara müzakere ve diyalog yoluyla makul bir çözüm bulunması yönünde yapıcı bir tavır sergilemeleri çağrısında bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, önceki gün yaptığı açıklamada, Güney Kore ile THAAD füze savunma sistemlerinin yarımadaya en kısa sürede konuşlandırılması için görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.
Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'nin bu yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı. Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden olan Çin, THAAD sisteminin bölgede mevzilendirilmesine Doğu Asya'da askeri tansiyonu artıracağı gerekçesiyle karşı çıkarken, Seul yönetimi, Pyongyang yönetiminden gelebilecek askeri tehditlerin bertaraf edilmesi durumunda THAAD sisteminin konuşlandırılması ihtiyacının "doğal olarak" ortadan kalkacağını savunuyor.
Güney Kore'ye Konuşlandırılacak Thaad Sistemi
Çin, ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karşı bölgede konuşlandırmayı planladığı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füzelerine karşı olduğunu tekrarladı.
Çin, ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karşı bölgede konuşlandırmayı planladığı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füzelerine karşı olduğunu tekrarladı.