Güney Kore, Thaad Füzeleri İçin Yer Tahsis Sürecini Tamamladı

Güney Kore, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füze sistemi için yer tahsis sürecini tamamladı.



Yonhap'ın haberine göre, ABD-Kore Güçleri (USFK) ortak komitesi, ABD ordusunun THAAD füzelerinin konuşlandırılması için bölgede çalışmaya başlamasına izin vererek yer transfer planını onayladı.



Haberde, ABD'nin Güney Kore'deki güçlerine ait ağır ekipmanların THAAD füzelerinin yerleştirileceği Seongju kasabasına ulaştığı bildirildi.



Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'nin yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı.



Kore Savunma Bakanlığı, THAAD füze sistemine yer tahsis etmek üzere devlete ait bir araziyi, ülkenin en büyük firmalarından Lotte Skyhill Country Club'a ait yaklaşık 86 milyon dolar değerindeki golf sahası ile takas etmek için anlaşmıştı.