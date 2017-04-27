Güney Kore, Kuzey ile Diyaloğa Açık
Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmekte istekli olması halinde Pyongyang yönetimiyle silahsızlanma konusunda diyaloğa açık olduğunu bildirdi.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmekte istekli olması halinde Pyongyang yönetimiyle silahsızlanma konusunda diyaloğa açık olduğunu bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cho June-hyuck, "Güney Kore'nin ve ABD'nin diyalog yönündeki tutumu istikrarlı. Kuzey Kore, samimiyetle, nükleer silahlardan arınma yoluna giderse diyalog kapısı açık." dedi.
Cho, bu yüzden, Kuzey Kore'ye tek seçeneğinin nükleer silahlardan arınmak olduğunu bir an önce anlaması çağrısında bulunduklarını bildirdi.
ABD Savunma Bakan Jim Mattis, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats tarafından Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin dün yapılan ortak yazılı açıklamaya değinen Cho, "ABD yönetiminin, Kuzey Kore meselesini çok gerçekçi bir tehdit olarak gördüğü aşikar." diye konuştu.
Beyaz Saray'da dün düzenlenen Kuzey Kore zirvesinde yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer ile balistik füze denemesi konusunda geçmişteki bütün adımlarının başarısız olduğu ve Pyongyang'ın bölgenin istikrarını tehdit ettiği ifade edilmişti. Kuzey Kore'nin balistik füze programının ABD topraklarına gittikçe büyüyen bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, Kore Yarımadası'nın barışçıl yollarla nükleer silahlardan arındırılmak istendiği, ABD'nin bu noktada hem kendisini ve müttefiklerini savunmaya hazır olduğu, ayrıca, nükleerden arındırma yolunda müzakerelere açık kalmayı sürdürdüğü kaydedilmişti.