Güney Kore, Kuzey'i Provokasyonlara Karşı Uyardı

Güney Kore Devlet Başkan Vekili Hwang Kyo-ahn, Kuzey Kore'nin yeni bir provokasyonda bulunması durumunda geçmişten farklı, "güçlü önlemlerin" alınacağı uyarısında bulundu.



Yonhap ajansına göre, Hwang, kabine toplantısında yaptığı konuşmada "Pyongyang, hükümetimiz ve ABD dahil olmak üzere uluslararası toplumun uyarılarını hiçe sayarak, bir provokasyon eyleminde daha bulunursa bugüne kadar alınan önlemlerden farklı, güçlü bir önlemle karşı karşıya kalacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.



Hwang, orduya "dayanıklı" savunma konumunu muhafaza etme talimatı verdi.



Öte yandan bugün Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümünde gerçek mermilerin kullanıldığı bir tatbikat düzenlemesinin ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı'nda güvenlik toplantısı yapıldı.



Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili geçen hafta, haftalık, aylık ve yıllık füze denemeleri yapacaklarını, ABD'nin ülkeye saldırması durumunda topyekun savaş çıkacağını ve önleyici nükleer cevap vereceklerini açıklamıştı.



Pyongyang yönetimi 15 Nisan'da füze denemesi yapmış, Sinpo kentinden atılan füze kısa bir süre sonra infilak etmişti.