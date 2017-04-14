Güney Kore, Kuzey'deki Hak İhlalleriyle İlgili Müze Açacak

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili bir müze açmayı planladığı bildirildi.



Yonhap ajansının haberine göre, Güney Koreli yetkililer, 2019 yılına kadar açılması planlanan müzede Pyongyang yönetimi tarafından yapılan insan hakları ihlallerini anlatan belgeseller ve fotoğrafların yer alacağını belirterek, bununla Kuzey Kore'nin uyguladığı ihlallere ilişkin halkın ve uluslararası toplumun bilinçlenmesinin amaçlandığını kaydetti.



Güney Kore Birleşme Bakanlığından bir yetkili, geçen eylülde yürürlüğe giren bir yasa kapsamında Pyongyang'ın hak ihlallerinin araştırılması için bir ajansın kurulduğunu belirtti.



ABD hükümeti, geçen yıl Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u insan hakları ihlallerinden ötürü kara listeye almıştı.



ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore, Kim Jong-un'un liderliğinde, temel özgürlüklerin kısıtlanmasının yanı sıra hukuk dışı idamları, keyfi tutuklama ve gözaltıları, cebri kaybolmaları, işkence ve zorla çalıştırmayı da içeren ciddi insan hakları ihlalleriyle dünyanın en baskıcı ülkelerinden biri olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verilmişti.