Güney Kore Devlet Başkanı'nın İstifası İçin Düzenlenen Protestolar 10. Haftasına Girdi

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Guen Hye'nin karıştığı skandala halkın tepkisi artarak devam ediyor. Başkent Seul'de düzenlenen protesto gösterileri 10. haftasına girerken Devlet Başkanı Park'ın istifasını isteyen yüz binlerce kişi Devlet Başkanlığı Sarayı'na ve Anayasa Mahkemesi önüne yürüyüş düzenledi.



Protestolara katılan Güney Koreli Vatandaş Park Jong Bo verdiği röportajda "Bu defa gösterilere bir kez olsun katılmak istedim çünkü bu sene ülkece çok kötü şeyler yaşadık. Bence bu gösteriler yeni neslin önünü açabilmek açısından büyük önem arz ediyor. Umarım bu durum hızlı bir şekilde sonuçlanır ve Devlet Başkanı istifa eder. Bu sayede Güney Kore Cumhuriyeti'nin de önünü açmış olacağız" diye konuştu.



South Korea knows how to get s*it done. THIS is how you protest a corrupt president for 6 weekends straight. #Resistance you in? #Footquake pic.twitter.com/DD5F3PfmUr— The Resistance Party (@ResistanceParty) December 23, 2016



Park'ın istifasını isteyen protestocular, iki buçuk aydır her cumartesi Seul'de gösteri düzenliyor. Güney Kore Parlamentosu, söz konusu skandal sebebiyle 9 Aralık'ta Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve devlet başkanının yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo Ahn'a devredilmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: haftasına Istifa istifası protestolar düzenlenen Kore Güney girdi Başkan Devlet Gösteri Başkanının için Güney Kore Gepost: 31 december 2016