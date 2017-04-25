Güney Kore'den Savunma Hamlesi

Güney Kore iki balistik füze savunma radarı alacak.

Güney Kore'den Savunma Hamlesi

Güney Kore iki balistik füze savunma radarı alacak.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Güney Kore, Balistik, Füze, Kore
sponsored ads