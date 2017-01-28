Güney Kore'den Hattuşa Müzesine "Çelik Ayna"

GAZİ NOGAY - Güney Kore'de faaliyet gösteren dünyanın en büyük çelik üretim şirketlerinden Pohang Iron and Steel Company'nin (POSCO) Üst Yöneticisi (CEO) Ohjoon Kwon, geçen yıl ziyaret ettiği Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'da bulunan Boğazköy Müzesi'ndeki eserlerden çok etkilenerek şirketinde özel olarak ürettirdiği çelik aynayı müzeye hediye etti.



Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye'deki şirketlerini incelemek için Güney Kore'den gelen POSCO'nun CEO'su Ohjoon, ülkedeki bazı turistlik mekanları da ziyaret etti. Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden Hitit medeniyetinin Çorum'un Boğazkale ilçesindeki başkenti Hattuşa'yı da gezen Ohjoon, bölgedeki kazı alanlarında gün ışığına çıkarılan eserlerin sergilendiği Boğazköy Müzesi'ni de ziyaret etti. Müzedeki Kalkolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit Çağı, Demir Çağı (Frig), Galat ve Roma döneminden kalma binlerce yıllık eserleri inceleyen Ohjoon, özellikle demir çağına ait eserlere ilgi gösterdi.



Müzedeki eserler hakkında yetkililerden bilgi alan Ohjoon'un, binlerce yıl önce insanların demiri icat ederek yaptığı eserlerin kendisini çok etkilediğini söylediği öğrenildi.



Bir süre sonra ülkesine dönen Ohjoon, Türkiye'deki şirket yetkilileri aracılığıyla Müze Müdürlüğü ile iletişime geçerek Boğazkale'ye bir hediye göndermek istediğini belirtti. Güney Kore'deki POSCO firmasında tamamen çelikten 2,5 metre yüksekliğinde 1,5 metre genişliğinde bir ayna ürettiren Kwon, tüm masrafları kendisi karşılayarak özel üretim aynayı uçakla Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'deki şirket yetkililerince İstanbul'da teslim alınan ayna, Çorum'a getirilerek Boğazköy Müzesi'nin ikinci katındaki eserlerin yanına monte edildi.



- "Umarım buraya daha çok turist gelmesine vesile olur"



Firmanın Türkiye'deki şirketi Posco Assan'ın Genel Müdürü Haeik Jeong da Boğazköy Müzesi'ni ziyaret ederek Güney Kore'den gönderilen aynayı yerinde inceledi.



Çorum Müzeler Müdürü Arkeolog Önder İpek ve Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım ile müzeyi gezen Haeik, eserler hakkında bilgi aldı.



Güney Kore'den gönderilen aynayı da inceleyen Haeik, şöyle konuştu:



"Bir şirket olarak 50 yıldır çelik üretiyoruz. Burası da bizim için çok önemli bir yer çünkü demirin ilk bulunduğu ve kullanıldığı bir bölgedeyiz. Aynalar anlam taşır, bir şeyi gösterir. Burası da demir ve çeliğin ilk kullanıldığı bölgelerden biri. Umarım bu hediyemiz aramızdaki güzel ilişkilerin artmasına ve sihirli bir ayna gibi buraya daha çok turist gelmesine vesile olur. Türkiye'deki şirketlerimizde 600'ye yakın çalışanımız var. Onlar da sırf bu aynayı görmek için bile burayı ziyaret edecektir."



"Ben çeliğin bu kadar parlatıldığını görmedim"



Müze Müdürü İpek de hediye için Haeik'e teşekkür ederek Güney Kore'de özel olarak üretilen aynanın müzedeki diğer eserler gibi özenle korunacağını söyledi.



Prof. Dr. Yıldırım da hediyenin çok anlamlı olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:



"Ben çeliğin bu kadar parlatıldığını görmedim. Gerçekten çok özenle hazırlanmış ve büyük emek harcanmış. Hititlerde ve önceki çağlarda kullanılan demir çelik eserler onları çok etkiledi. 'Siz eski demir çeliği buldunuz biz de yeni demir çelikle buradaki eserlerinizi tüm dünyaya yansıtacağız' demek istiyorlar."



Haeik, daha sonra Kaymakam Turan Soğukoluk'u ziyaret etti. Hediye için Jeong'a teşekkür eden Soğukoluk, şunları kaydetti:



"Türkiye olarak Güney Kore ile güzel ve anlamlı ilişkilerimiz var. Kore Savaşı'nda biz de şehit ve gaziler verdik. Tarihten gelen bu anlamlı ilişkimizin devamını diliyorum. Boğazkale aynı zamanda tarihteki yazılı ilk barış antlaşması olan Kadeş'in imzalandığı topraklar. İnşallah bu ayna da ilişkilerimizin gelişmesine vesile olacaktır."