Güney Kore'deki Yolsuzluk Skandalı

Danimarka, Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu ve resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak veren yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalının kilit ismi Choi Soon-sil'in kızının gözaltı süresini 4 hafta daha uzattı.



1 Ocak'ta Danimarka'nın Aalborg kentinde gözaltına alınan ve 4 haftalık gözaltı süresi bugün dolan Choi Soon-sil'in kızı Chung Yoo-ra, yeniden hakim karşısına çıktı.



Aalborg Mahkemesi, Chung Yoo-ra'nın iadesine karar verilebilmesi için Güney Kore'den ek bilgiler istenmesini gerekçe gösteren Başsavcı Mohammed Ahsan'ın gözaltı süresinin uzatılması talebini değerlendirdi.



Başsavcı Ahsan'ın talebini yerinde bulan mahkeme hakimi, Chung'un 22 Şubat'a kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.



22 Şubat'ta görülecek iade davasında Chung Yoo-ra'nın iadesine karar verilmesi durumunda, Chung Yoo-ra, iadesinin iptali için temyiz mahkemesine başvurabilecek.



- Samsung'a baskı



Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu Choi Soon-sil ile kızı Chung Yoo-ra mali suçlara karışmakla ve devlet başkanına yakınlıklarını kullanarak avantaj sağlamakla suçlanıyor. Chung Yoo-ra, annesinin Devlet Başkanı Park ile olan dostluğunu kullanarak, Güney Kore'deki özel Ewha Womans Üniversitesine kabul edilme sürecinde ayrıcalık görmenin yanı sıra, Almanya'da bir paravan şirketin kurulmasında rolü bulunmakla suçlanıyor.



Chung Yoo-ra'nın annesi Choi Soon-sil'in, Güney Koreli lider Park ile yakınlığını kullanarak, Samsung'un da dahil olduğu bazı Güney Koreli firmalara baskı yaptığı iddia ediliyor. Choi Soon-sil'in, baskı uyguladığı firmalara Almanya'da kurulan paravan şirketin banka hesabına para yatırmalarını istediği iddialar arasında yer alıyor. Hesaba yatırılan paraların Choi Soon-sil'in kızı Chung Yoo-ra tarafından kullanıldığı öne sürülürken, iddialara göre binici olan Chung, hesaba yatırılan paralarla pahalı atlar satın aldı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Chung Yoo-ra, Samsung'dan para almadığını, sadece annesinin kendisine verdiği paraları kullandığını savunuyor.



Güney Kore'deki kriz



Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu Choi Soon-sil'in bazı devlet işlerine müdahil olmasının ortaya çıkmasının ardından ülkede yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalı patlak vermişti.



Skandalın kilit ismi Choi Soon-sil, yürütülen soruşturma kapsamında ülkesinde tutuklu yargılanırken, kızı Chung Yoo-ra ise talep edilmesine rağmen ifade vermek için ülkesi Güney Kore'ye dönmemişti.



Güney Kore'nin İnterpol aracılığıyla Chung hakkında yakalama kararı çıkartması üzerine Chung, 1 Ocak'ta Danimarka'nın Aalborg kentinde gözaltına alınmıştı. 21 yaşındaki Chung gözaltına alındığı sırada 19 aylık bebeği ve bebeğin bakıcısı da yanında bulunuyordu.



Hakim karşısına çıkartılan Chung Yoo-ra, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Chung Yoo-ra, annesinin kendisinden iki ya da üç evrakı imzalamasını istediğini belirtmişti.



Chung Yoo-ra'nın annesi, Choi Soon-sil'in de Güney Kore'de tutuklu olarak yargılanıyor.