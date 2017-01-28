Güney Kore'deki Yolsuzluk Skandalı

Danimarka, Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu ve resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak veren yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalının kilit ismi Choi Soon-sil'in kızının iadesi için Güney Kore'den ek bilgiler istedi.



Danimarka'da görevli Başsavcı Mohammad Ahsan tarafından Choi Soon-sil'in kızı Chung Yoo-ra'nın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Chung'un Güney Kore'ye iadesi için bu ülkenin Adalet Bakanlığı yetkililerinden ek bilgiler ve bazı soruların yanıtlanmasını istediklerini bildiren Ahsan, "Güney Koreli yetkililerine cevaplanmasını istediğimiz bazı sorular gönderdik. Cevaplar gelmeden iade konusunda bir karar veremeyiz." ifadelerini kullandı.



Gözaltı süresi 30 Ocak'ta sona erecek



Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu Choi Soon-sil'in kızı Chung Yoo-ra, 1 Ocak'ta Danimarka'nın Aalborg kentinde gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılmıştı.



Gözaltına alındığı sırada 19 aylık bebeği ve bebeğin bakıcısı da yanında bulunan Chung, mahkemede verdiği ifadede dolandırıcılık yaptığı iddialarını reddetmiş ancak annesinin kendisinden iki ya da üç evrakı imzalamasını istediğini itiraf etmişti.



Mahkemenin hakimi, "at terbiyesi" dalında ülkesine 2014 yılındaki Asya Oyunları'nda altın madalya kazandıran binici Chung'un 4 hafta gözaltında tutulmasına karar vermişti.



İnterpol tarafından "arananlar listesi"nde bulunan Chung, gözaltı süresinin sona ereceği 30 Ocak'ta bir kez daha hakim karşısına çıkarılacak.



Danimarka basını, Başsavcı Ahsan'ın duruşmada, Güney Kore'den istenen bilgilerin henüz ellerine ulaşmadığını belirterek gözaltı süresinin uzatılmasını isteyeceğini yazdı.



Olayın geçmişi



Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu Choi Soon-sil'in bazı devlet işlerine müdahil olmasının ortaya çıkmasının ardından ülkede yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalı patlak verdi.



Skandalın kilit ismi Choi Soon-sil, yürütülen soruşturma kapsamında ülkesinde tutuklu yargılanırken kızı Chung Yoo-ra ise talep edilmesine rağmen ifade vermek için ülkesi Güney Kore'ye dönmedi.



Güney Kore, İnterpol aracılığıyla Chung hakkında yakalama kararı çıkarttı.



Chung, annesinin Devlet Başkanı Park ile olan dostluğundan avantaj sağlayarak Güney Kore'deki özel Ewha Womans Üniversitesine kabul edilmesinde ayrıcalık görmekle suçlanıyor.