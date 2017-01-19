Güney Kore'deki Yolsuzluk Skandalı

Güney Kore'de mahkeme, Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik soruşturma kapsamında, savcıların, teknoloji devi Samsung'un Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı çıkarılması yönündeki talebini reddetti.



Mahkeme, Lee'nin zimmete para geçirme ve yalancı şahitlik suçlamalarıyla tutuklanması için yeterli kanıt olmadığını belirtti.



Mahkemeden yapılan açıklamada, "Şu aşamada, Lee'nin tutuklanması için bir sebep, gereklilik ve dayanak bulmak zor." ifadesine yer verildi.



Muhalif milletvekilleri, mahkemenin kararının, "beklenmedik ve çok üzücü" olduğunu kaydederek, halkın düşüncesinin göz ardı edildiğini vurguladı.



Lee Jae-yong'un, Samsung'un, Choi'nin kızının Almanya'daki binicilik derslerine maddi destek sağlamak için Choi ve kızının sahibi olduğu bir Alman şirketine 18,4 milyon dolar aktardığı suçlamasıyla sorgulandığı kaydedilmişti.



Koreli elektronik devinin veliahtı olarak görülen Lee'nin, şirketin 75 yaşındaki babasından kendisine sorunsuz devri için Park Geun-hye ve yakın dostu Choi Soon-sil'le bağlantılı vakıflara milyonlarca dolar yardım yaptığı iddia ediliyordu.



Lee, aralık ayında verdiği ifadede daha önce meclis soruşturmasında yaptığı tanıklığı değiştirmiş, bu kez devlet başkanının Choi Soon-sil'e para aktarılması için şirketi zorladığını öne sürmüştü. Lee Jae-yong, daha önce yapılan bağışları kabul etmiş, fakat şirketin bunun karşılığında herhangi bir siyasi nüfuz sağlamadığını belirtmişti.



Choi ve kızına para aktarıldığına ilişkin suçlamaları incelemek üzere kasım ayında Samsung'un Seul'deki şubelerine baskın düzenlenmişti.



Samsung Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014'te geçirdiği kalp krizinin ardından tek oğlu olan Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, eylül ayında şirketin yönetim kuruluna girmişti.



Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu ve resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak veren yolsuzluk ve siyasi nüfus skandalının kilit ismi Choi Soon-sil'in yeğeni, dün, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Chang Si-ho, zimmetine para geçirdiğini ve teknoloji devi Samsung'u, spor vakıflarına 1,4 milyon dolardan fazla bağış yapmaya zorlamak için halası Choi ile birlikte çalıştıklarını kabul etmişti.



Chang'ın soruşturmayı yürüten ekibe verdiği tablet bilgisayarında Samsung'un, Almanya'da Choi'nin kısmi kontrolündeki bir şirketle yaptığı milyon dolarlık anlaşmanın kanıtlarının olduğu belirtilmişti.



Güney Kore Parlamentosu, ülkede patlak veren Choi skandalının ardından 9 Aralık'ta, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.