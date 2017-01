Güney Kore'deki Rüşvet Skandalı Samsung'u Zora Soktu

Güney Kore' tarihinin en büyük rüşvet skandalı teknoloji devi Samsung'a da zor günler yaşatıyor. Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin geçici olarak görevden alındığı skandalda savcılık Samsung Genel Müdürü Jay Y. Lee hakkındaki kararını pazartesi günü açıklayacak.



Geçtiğimiz cuma Lee bu skandal hakkında 22 saatlik bir soruşturmadan geçmişti.



#AWANInews Samsung leader quizzed for over 22 hours in South Korea corruption scandal https: //t.co/OK06mU13qb pic.twitter.com/LCzQEgB8XZ— Astro AWANI (@501Awani) 13 Ocak 2017



Samsung'un patronuna yöneltilen suçlamaların başında, Devlet başkanının hapisteki baş danışmanına 16 milyon Euroluk bir rüşvet vermesi bulunuyor. Bu sayede hükümetin Samsung'un iki firmasının birleşmesine hissedarların reddine rağmen yeşil ışık yaktığı ileri sürülüyor.



Güney Kore sanayisinin en büyük aktörlerinden Samsung'ta yönetimden 3 önemli ismin daha skandaldan dolayı hapis cezasına çarptırılması söz konusu.



Skandal sonrası Devlet Başkanı Park Geun-hye meclis oylaması sonucu geçici olarak görevinden alınmıştı. Park, ilerki haftalarda Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği kararı bekliyor.



As Scandal Roils South Korea, Fingers Point to Mixing of Politics and Business https: //t.co/xLKWDLhW9x bluehousekorea FKI_twit samsung pic.twitter.com/Bp4C8zIxEf— ??? ??? (saramimeonjeoda) 3 Ocak 2017



Auteur: euronews-tr



