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Güney Kore'de Tüketici Fiyatları Arttı
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Güney Kore'de Tüketici Fiyatları Arttı
2 Şubat 2017 Perşembe 07:32
Güney Kore'de yılın ilk ayında tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı.
Güney Kore
'de yılın ilk ayında tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı.
Kaynak:
Dunya.com
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