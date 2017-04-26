Güney Kore'de Thaad Sistemi Kurulumuna Başlandı

Güney Kore'de, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumuna başlandı.



Yonhap'ın haberine göre, ABD'nin Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan bölgede THAAD sistemini kurmaya başladığı kaydedildi.



Yaklaşık 8 bin polisin, kurulumun yapılacağı bölgedeki yolları trafiğe kapattığı belirtildi.



Öte yandan, THAAD sisteminin kurulumunu protesto eden 200 kişilik bir grupla polis arasında gerilim yaşandı.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Güney Kore ordusuyla iş birliği içinde kurulum sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının planladığı bildirildi.



Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'nin yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı.



Kuzey Kore, dün ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla Wonsan kentinde gerçek silahların kullanıldığı tatbikat düzenlemişti.