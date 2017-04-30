Güney Kore'de Thaad Karşıtı Eylem

Güney Kore'de, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumuna karşı çıkan bölge sakinleriyle polis arasında arbede yaşandı.



Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, THAAD sisteminin kurulumuna başlanılan Seongj kasabası sakinleri, ABD ordusuna ait iki yakıt tankının inşaat sahasına girmesine engel olmaya çalıştı.



Füze savunma sisteminin kurulacağı alanda karşı karşıya gelen yaklaşık 300 kişiyle 800 polis arasında gerilim yaşandı. Çıkan arbedede yaralanan ya da bayılan bazı protestocuların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.



Yöre sakinlerinin protestosuyla karşılaşan iki yakıt tankının, yakındaki ABD üssüne geri döndüğü bildirildi.



Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ın yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongj kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı. THAAD sisteminin kurulumuna 26 Nisan'da başlanmıştı.