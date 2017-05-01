Güney Kore'de Tersanede Vinç Kazası

Güney Kore'de bir tersanedeki vincin devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.



Güney Koreli teknoloji ve ağır sanayi firması Samsung'dan yapılan açıklamada, Geoje adasında bulunan firmaya ait tersanede 32 ton ağırlığındaki vincin başka bir vinçle çarpışması sonucu tersanedeki bir geminin üzerine düştüğü bildirildi.



Kazada 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, 22 işçinin de yaralı kurtarıldığı kaydedildi.



Kaza olduğu sırada tersanede 15 bin işçinin çalıştığının aktarıldığı açıklamada, enkaz altında kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.



Samsung'un dünyanın en büyük üçüncü gemi imalatçısı olduğu belirtildi.