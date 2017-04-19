Güney Kore'de Sanatçıların "Kara Listeye" Alınması Mahkemeye Taşındı

Güney Kore'de sanatçılar, Kültür Bakanlığının eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye karşı eleştirel tavırları nedeniyle bazı sanatçıları "kara listeye" alarak devlet desteğinden mahrum bırakılmasıyla ilgili konuyu mahkemeye taşıdı.



Yonhap ajansının haberine göre, Katılımcı Demokrasi Halk Dayanışması Derneği, 8 sanatçı ve kültür vakıflarının, görevinden azledilen Park ve eski yardımcıları aleyhine dava açtığını açıkladı.



Dernek, davacıların, "kara liste" ile ilgili durumun kişilerin anayasayla teminat altına alınan temel haklarının ihlali olduğunun teyit edilmesini ve bu tür olayların tekrar yaşamasını önlemek istediklerini belirtti.



Aralarında Güney Kore'nin ödüllü yazarı Han Kang ve yönetmeni Park Çan-wook'un bulunduğu binlerce ismin yer aldığı listenin, muhalif olarak algılanan isimlere devlet desteği sağlanmasını önlemek amacıyla hazırlandığı iddia edilmişti.



Eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim Ki-çun, böyle bir listeden haberi olmadığını savunurken, Kültür Bakanı Ço Yoon-sun listeyi geçen yıl öğrendiğini itiraf etmişti. Ço ve Kim daha sonra tutuklanmıştı.



Güney Kore Kültür Bakanlığı "kara liste" konusunda sanatçılardan özür dilemiş ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını açıklamıştı.



Pazartesi günü tamamlanan iddianamede 30 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Park'a görevini kötüye kullanma, baskı yapma, rüşvet ve devlet sırlarını sızdırma suçlamaları yöneltilmişti.