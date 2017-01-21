Güney Kore'de Sanatçıların "Kara Listeye" Alındığı İddiası

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye karşı eleştirel tavır alan sanatçılar hakkında "kara liste" hazırladıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan Kültür Bakanı Ço Yoon-sun ve eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim Ki-çun tutuklandı.



Yonhap ajansına göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, savcıların Ço ve Kim'in görevi kötüye kullanmak ve diğer suçlardan tutuklanması talebini kabul etti.



Mahkeme, Ço hakkında, yetkisini kötüye kullanmak ve yalancı şahitlik yapmak, Kim hakkında da "kara listenin" hazırlanmasına öncülük etmek suçlamalarından tutuklama kararı verdi.



Diğer yandan, Seul özel savcılığının, Park'ın sanatçılar hakkında "kara liste" hazırlanması konusuna ne kadar müdahil olduğunu yakından incelemesi bekleniyor.



Aralarında Güney Kore'nin ödüllü yazarı Han Kang ve ünlü film yönetmeni Park Chan-wook'un bulunduğu binlerce ismin yer aldığı listenin, muhalif olarak algılanan isimlere devlet desteği sağlanmasını önlemek amacıyla hazırlandığı iddia edilmişti.





Eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim, böyle bir listeden haberi olmadığını savunurken, Ço listeyi geçen yıl öğrendiğini itiraf etmişti.



Bakan Ço, Park etrafında gelişen suistimal skandallarında bugüne dek tutuklanması talep edilen en yüksek seviyedeki yetkili oldu.





Mahkeme hafta başında yine Park ile bağlantılı rüşvet soruşturmasında şüpheliler arasında yer alan Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong'un tutuklu yargılanmasına gerek görmemişti.





Güney Kore'de parlamento geçen ay Park'ın devlet başkanlığı yetkilerinin elinden alınmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesinin kararı onaylaması halinde devlet başkanının görevden azli gündeme gelecek.