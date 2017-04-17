Güney Kore'de Park'ın İddianamesi Hazır

Güney Kore'de adının karıştığı siyasi nüfuz skandalı kapsamında devlet başkanlığı görevinden azledilen Park Geun-hye hakkındaki iddianame tamamlandı.



Yonhap haber ajansına göre, eski devlet başkanının da adının karıştırdığı yolsuzluk skandalına ilişkin soruşturmalarını tamamlayan savcılar, Park hakkında hazırladıkları iddianameyi bugün ceza mahkemesine sundu.



İddianameyle Park'a yöneltilen görevini kötüye kullanma, baskı yapma, rüşvet ve devlet sırlarını sızdırma suçlamaları resmiyet kazanmış oldu.



Park, 30 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyor.



Park, 21 Mart'ta hakkındaki 13 suçla ilgili sorgulanmak üzere Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi'ne geldiğinde gazetecilere "Üzgünüm" diyerek soruşturmada iş birliği yapacağını belirtmişti.



Ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı olan Park, yakın dostu Choi Soon-sil aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden bağış adı altında rüşvet almak ve karşılığında muhataplarına siyasi menfaatler sağlayarak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.



Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti.