Güney Kore'de Madeni Paralar Kartlarda Biriktirilecek

Güney Kore'de piyasadaki madeni paraların azaltılması için pilot bir projenin hayata geçirileceği bildirildi.



Yonhap haber ajansına göre, Merkez Bankası, ülkede yarın başlatılacak proje kapsamında halkın, marketler, indirimli satış zincirleri ve departmanlı mağazalarda yaptıkları alışverişlerden kalan az miktardaki bozuk para üstlerinin ön ödemeli veya mobil kartlarda biriktirebileceğini duyurdu.



Uygulamayla, alışverişlerinde nakit ödeme yapan müşterilerin artan bozuklukları cebinde taşımaması, bunun da onlara kolaylık sağlaması öngörülüyor.



Merkez Bankası yetkililerinden Cha Hyeon-jin, nakit paranın tamamen tedavülden kaldırılması yönünde henüz bir karar verilmediğini ancak nakdin kullanılmadığı bir toplum düşünmenin oldukça zor olduğunu söyledi.



Güney Korelilerin projeyi kabul etmesi halinde bozuk para üretim maliyetinin de düşmesi hedefleniyor.



Ülkede geçen yıl bozuk para üretimi için 47 milyon dolar harcanmıştı.