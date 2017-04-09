Güney Kore Büyükelçisi Hattuşa'yı Ziyaret Etti

Güney Kore Büyükelçisi CHO Yun-soo Hattuşa'yı ziyaret etti.



Büyükelçi CHO Yun-soo, Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk ile birlikte Boğazköy müzesi, Hattuşa örenyeri ve Yazılıkaya açık hava tapınağı'nı gezdi. Hititlere başkentilik yapan Hattuşa ve 5 bin yıllık tarihine hayran kalan büyükelçi, antik Hitit başşehri Hattuşa'nın Güney Kore'de tanıtılması ve ülkesinden gelecek ziyaretçi sayısının artırılması noktasında ekstra çalışmalar yapacaklarını ifade etti.



Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk'da "Güney Kore Büyükelçimizin ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etti. 2017 yılı Güney Kore'de Türk Yılı ilan edildi. Bizler de kaymakamlık olarak yakın zamanda Türkçe-Korece tanıtım kitapları ve broşürler bastıracağız, Büyükelçimizin de destekleriyle Güney Kore'ye yönelik tanıtımlara ağırlık vereceğiz. Diplomatik ilişkilerimizin 60. yılı münasebetiyle yapılacak etkinliklerde yer alacağız" dedi.



Daha sonra öğle yemeğinde bir araya gelen ilçe kaymakamı ile Büyükelçi 2017 yılı yaz döneminde Güney Kore'den Hattuşa'ya yapılacak üst düzey ve geniş katılımlı ziyaretler için planlamalar yaptılar. - ÇORUM