Güney Kore Büyükelçisi Cho'dan YÖK'e Ziyaret

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçi·si· Cho Yun-soo, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.



YÖK Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi· Cho ile Başkan Saraç arasında YÖK'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Güney Kore arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler ele alındı.



Görüşmede, iki ülke ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.