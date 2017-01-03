Güney Kore: Başkan'ın Yargılanmasına Başlandı





Güney Kore'nin en büyük yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına karışan Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yargılanmasına başlandı. Skandal yüzünden yetkileri elinden alınan Devlet Başkanı, 9 yargıçtan oluşan Anayasa Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmadı. Bu sebeple duruşma gelecek perşembeye ertelendi.



Fakat bu erteleme, dava sürecini sekteye uğratmıyor. Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz ay Meclis'in oyladığı ve Başkan'ın yetkilerini elinden alan gensoru önergesini karara bağlamak için 3 aylık bir süreye sahip.



Park Geun-hye yakın dostu Choi Soon-sil'i hiçbir resmi yetkisi olmadığı halde devlet işlerine karıştırmakla suçlanıyor. Bu sayede Choi'nin gizli resmi belgelere ulaştığı ve bu ilişkisi sayesinde kişisel servetini artırdığı iddialar arasında.



Halktan özür dileyen Başkan ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Başkanın yargılanmasına Siyasi skandal Güney Bozulma Dava başlandı Kore: Güney Kore Gepost: 03 januari 2017