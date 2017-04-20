Güney Kıbrıs, Sözde Ermeni Soykırım Parkı Açıyor

Ermeni cemaatinin Rum Meclisi'ndeki temsilcisi Vartkes Mahtesian, Baf'ta "Sözde Ermeni Soykırımı Parkı" açılacağını açıkladı.



Güney Kıbrıs'ta yayınlan Fileleftheros'un "Baf'a Ermeni Haçkarı" başlıklı haberine göre, girişine bir de Haçkar (haç işlemeli taş) dikilecek olan parkın 30 Nisan Pazar günü açılacağını söyleyen Mahtesian "Haçkar dikilmesi kararı da çok önemlidir. Çünkü Ermeni kültürünün bir parçası olan haçkar artık Baf'ı da süsleyecek" dedi.



24 Nisan'ın, Ermenilerin 1915'le ilgili iddialarının 102'nci yıldönümü olacağı hatırlatılan haberde, Rum tarafında yaşayan Ermenilerin bu vesileyle sözde "soykırım kurbanları" anısına bazı etkinlikler düzenleyecekleri kaydedildi.



Habere göre, 22 Nisan Cumartesi günü NAREK isimli Ermeni okulunda kan bağışı, 23 Nisan Pazar günü de Makarios Caddesi'ndeki Zena Kanther binası önündeki park yerinden başlayıp "Armenia" (Ermenistan) sokakta son bulacak bir öğrenci yürüyüşü gerçekleştirilecek. Burada diğer Ermenilerle birleşecek grubun Ermeni Kilisesi bahçesindeki "sözde soykırım anıtına" yürüyeceği ve aynı yerde anı etkinliği düzenleyeceği kaydedildi. - LEFKOŞA