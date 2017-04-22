Güney Ekspresi'nde Uyuşturucu Operasyonu

ELAZIĞ'da jandarmanın narkotik timlerinin Güney Ekspresi'nde yaptığı aramada, 2 yolcunun valizlerinde toplam 28 kilo esrar ele geçirildi.



Batman'ın Kurtalan İlçesi'nden Ankara'ya giden Güney Ekspresi'nde, Elazığ Hankendi İstasyonu'nda jandarma narkotik timleri tarafından arama yapıldı. Badi ve Cesur adlı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, ismi açıklanmayan 2 yolcunun valizlerinde toplam 28 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphellier, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Aramanın ardından Güney Ekspresi, Ankara'ya gitmek üzere hareket etti.



- Elazığ