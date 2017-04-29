Güney Ege Kalkınma Ajansı Tanıtım Atağında

Fenerbahçe'nin Euroleague'deki rakibi belli oldu
Uçak'ta başlayan yolcu kavgası apronda bitti
İş adamlarına çağrı: Yastık altındakileri çıkar, yatırımı büyüt
Türkiye'den çalınan Yıldız Avcısı, ABD'de 14.5 milyon dolara satıldı
ABD'yi gören YPG iyice şımardı: Tüm güçlerimizle Türkiye'ye saldırırız
Kontrolden çıkan yolcu minibüsü, ağaca çarparak durabildi: 6 yaralı
Rus generalin cesedinin yıllardır neden bozulmadığı ortaya çıktı
Kenan, aldığı binayı 5 katı fiyatına sattı
Babasını ilk kez gören bebeğin mutluluk anı kameraya böyle yansıdı