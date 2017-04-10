Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi
İspanya'da düzenlenen 3. Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda gerek Suriye rejimi gerekse DEAŞ tarafından kimyasal silah kullanılmasının savaş suçu olduğu belirtilerek, "Bu suçu işlediği tespit edilen herkes, uluslararası...
İspanya'da düzenlenen 3. Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda gerek Suriye rejimi gerekse DEAŞ tarafından kimyasal silah kullanılmasının savaş suçu olduğu belirtilerek, "Bu suçu işlediği tespit edilen herkes, uluslararası hukuku çiğnediğini ve BM tarafından cezalandırılması gerektiğini bilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Madrid'deki El Pardo Sarayı'nda düzenlenen zirveye İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rum lider Nikos Anastasiadis, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve Malta Başbakanı Joseph Muscat katıldı.
Zirvenin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve BM'nin yürüttüğü soruşturmaların desteklendiği bildirildi.
Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının kınandığı deklarasyonda, ABD'nin 7 Nisan'da Suriye'nin Şayrat hava üssüne düzenlediği füze saldırısının "kabul edilebilir" olduğu belirtildi.
Deklarasyonda şunlar kaydedildi:
"Gerek Suriye rejimi gerekse DEAŞ tarafından kimyasal silah kullanılması savaş suçudur. Bu suçu işlediği tespit edilen herkes uluslararası hukuku çiğnediğini ve BM tarafından cezalandırılması gerektiğini bilmelidir. Suriye'de askeri bir çözüm olamaz. Suriye'de barışı ve istikrarı garanti edebilmek, DEAŞ'ı ve BM tarafından belirlenen Suriye'deki diğer terör örgütlerini tamamen ortadan kaldırmak için sadece BM Güvenlik Konseyinin 2254 numaralı kararı ve 2012 Cenevre Deklarasyonu'nda da öngörülen, inandırıcılığı olan siyasi bir çözüm gerekmektedir."