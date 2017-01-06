Güney Amerika'da 52 Milyon Yıllık Meyve Fosili Keşfedildi

Bilim adamları, Güney Amerika'nın Patagonya bölgesinde 52 milyon yıllık meyve fosili buldu.



Pennsylvania Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, kıtanın güney ucunda Arjantin ve Şili arasında kalan Patagonya Doğa Koruma Alanı içinde yer alan fosilleşmiş ormanda 52 milyon yaşında olduğu tahmin edilen bir yer kirazı fosili keşfetti.



Kömür tabakası içinde fosilleşmiş olarak bulunan meyvenin, domates, patates ve biber gibi bugün yaygın olarak kullanılan yer meyveleriyle aynı bitki ailesinden olduğu belirtildi.



Bugüne kadar söz konusu bitki ailesinden birkaç tohum dışında fosil kaydı bulunamadığına dikkati çeken araştırmacılar, yeni bulgunun bitki sınıfın geçmişinin sanılandan 10 milyon yıl daha eski olduğunu ortaya çıkardığını kaydetti.



Meyvenin aynı ailenin farklı kollarını oluşturan domatesgiller ve yer kirazlarıyla benzer özellikte olduğu kaydedildi.



İki ince kağıtsı dış yaprağın fanus şeklinde sardığı meyvenin iç dokusunun etli ve yenilebilir olduğu ifade edildi.



Araştırmayı yöneten Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Prof. Dr. Peter Wilf, bulunan fosilin bugün 2 binden fazla türü içine alan bitki ailesine ait en eski fosil olduğunu söyledi.



Wilf, "Etrafı kağıt inceliğinde bir çanakla kaplı bir kirazdan söz ediyoruz. Daha önce böyle bir şeyin fosilleşebileceğini dahi tahmin edemezdik." diye konuştu.



Arjantin'in Paleo Botanik Müzesi yetkilisi N. Ruben Cuneo da fosilin bulunduğu Patagonya rezervinde bitki biliminde çığır açacak başka fosillerin de bulunabileceğine işaret etti.



Keşfe dair bilgiler "Science" dergisinde yayımlandı.