Güney Afrikalı Yatırımcı Türkiye'ye Güveniyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, iş dünyasını Güney Afrika’nın Ekurhuleni şehrinden gelen yatırımcılarla buluşturdu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, iş dünyasını Güney Afrika'nın Ekurhuleni şehrinden gelen yatırımcılarla buluşturdu.
BTSO, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ekurhuleni şehrinin Belediye Başkanı Charles Masina ve Afrikalı yatırımcıları ağırladı. Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane'nin de yer aldığı heyet ikili iş görüşmeleri yaptı. Görüşmelere 10 Bursalı firma katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO olarak firmaların ihracatını artıran ve rekabetini güçlendiren çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursalı firmaların global pazarlarda önemli hedefleri bulunduğunu ifade eden Şener, "Afrika pazarı da Bursa iş dünyası açısından büyük önem taşıyor. Özellikle pazarın yükselen yıldızı konumunda bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerimizi güçlendirmek ve buradaki yatırımcılarla, bölgemizdeki iş insanlarını tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz ikili iş görüşmeleri organizasyonu da bu kapsamda büyük değer taşıyor" diye konuştu.
Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, Türkiye'nin referandum sürecinin sona ermesiyle beraber ekonomik olarak daha istikrarlı bir biçimde yoluna devam edeceğini söyledi. 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye ekonomisi hakkında medyada menfi söylemlerin arttığına dikkati çekerek "15 Temmuz'da Türk halkı örnek olacak bir dayanışmayla demokrasisine sahip çıktı. Güney Afrika Cumhuriyeti olarak medyada gösterilenlerin aksine Türkiye'nin yatırım yapılabilecek en güvenilir ülkeler arasında yer aldığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA
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