Güney Afrikalı Gençler Butgem'de Meslek Öğrenecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Pule Malefane ile bir araya geldi. Mart ayında Güney Afrikalı bir grup gencin BUTGEM'de mesleki eğitim göreceğini belirten Büyükelçi Malefane, BTSO'nun mesleki eğitimdeki tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.



İbrahim Burkay, Türkiye'nin ihracatçı şehri Bursa'nın gelişmiş alt yapısı, dinamik girişimcileri ve yüksek iş kalitesi ile uygun yatırım ortamına sahip olduğunu söyledi. Dünyadaki 112 ülkeden fazla ihracat yapan Bursa'nın sanayi alanındaki tecrübesi ve kurulu üretim parkıyla Türkiye'nin marka şehirlerinden birisi olduğunu dile getiren İbrahim Burkay, BTSO olarak Bursalı firmaların ihracatını artıran ve rekabetini güçlendiren çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.



BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 180'den fazla ülkeye ihracat yapan Bursa için Afrika pazarının ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Mesleki eğitim alanında Güney Afrika ile işbirliği adımları attıklarını belirten İbrahim Burkay, mart ayında yaklaşık 50 Güney Afrikalı kursiyere yönelik BUTGEM'de yazılım uzmanlığı, otomasyon sistemleri ve moda tasarım alanlarında 3 ay sürecek bir eğitim programı düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.



Güney Afrika Büyükelçisi Pule Malefane, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret hacminin son 2 yılda 1,4 milyar dolardan 800 milyon dolara kadar gerilediğini söyledi. İki ülke arasındaki ticaretin yeniden artırılması gerektiğini ifade eden Büyükelçi Malefane, Türk firmalarını da yatırıma davet etti. "Güney Afrika'da iz bırakan yatırımcılar arıyoruz" diyen Malefane, Güney Afrikalı ve Bursalı yatırımcıları kurulacak 'ülke masası' etrafında buluşturmak istediklerini belirtti.



Güney Afrika ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde BTSO'nun önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Malefane, Bursa'nın mesleki ve teknik eğitim tecrübesinden faydalanmak istediklerini belirtti. Büyükelçi Malefane, BTSO ile 2016 Kasım ayında imzalanan iyi niyet protokolünün ardından Güney Afrika'dan bir grup kursiyerin BUTGEM'de mesleki eğitim göreceğini ifade ederek "Üretim ve sanayi alt yapısında bir marka olan Bursa'nın mesleki eğitim potansiyelinden Güney Afrikalı gençlerimizin de faydalanmasını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA