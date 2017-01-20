Güney Afrikalı Gençler Bursa'da Meslek Öğrenecek

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Malefane, mart ayında Güney Afrikalı bir grup gencin Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (BUTGEM) mesleki eğitim göreceğini bildirdi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Pule Malefane, BTSO Hizmet Binası'nda, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti.



Burkay, Türkiye'nin ihracatçı kenti Bursa'nın gelişmiş alt yapısı, dinamik girişimcileri ve yüksek iş kalitesiyle uygun yatırım ortamına sahip olduğunu belirtti.



100'den fazla ülkeye ihracat yapan Bursa'nın sanayi alanındaki tecrübesi ve kurulu üretim parkıyla Türkiye'nin marka kentlerinden birisi olduğunu vurgulayan Burkay, BTSO olarak Bursalı firmaların ihracatını artıran ve rekabetini güçlendiren çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.



BTSO Ticari Safari Projesi ve Küresel Fuar Acentesi Projesi ile Bursalı firmaları Güney Afrikalı birçok firmayla buluşturduklarını hatırlatan Burkay, ticari ilişkilerin güçlenmesi için karşılıklı ticari heyet organizasyonların sürmesi gerektiğini belirtti.



Mesleki eğitim alanında Güney Afrika ile iş birliği adımları attıklarına da değinen Burkay, mart ayında yaklaşık 50 Güney Afrikalı kursiyere yönelik BUTGEM'de yazılım uzmanlığı, otomasyon sistemleri ve moda tasarım alanlarında 3 ay sürecek bir eğitim programı düzenleyeceklerini aktardı.



"Bursa'nın eğitim potansiyelinden gençlerimizin faydalanmasını amaçlıyoruz"



Güney Afrika Büyükelçisi Pule Malefane de Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret hacminin son 2 yılda 1,4 milyar dolardan 800 milyon dolara kadar gerilediğini belirtti.



İki ülke arasındaki ticaretin yeniden artırılması gerektiğini ifade eden Malefane, Türk firmalarını yatırım yapmaya davet etti.



Güney Afrika ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde BTSO'nun önemli bir köprü vazifesi gördüğünü anlatan Malefane, Bursa'nın mesleki ve teknik eğitim tecrübesinden faydalanmak istediklerini vurguladı.



Malefane, BTSO ile 2016 Kasım ayında imzalanan iyi niyet protokolünün ardından, Güney Afrika'dan bir grup kursiyerin mart ayında BUTGEM'de mesleki eğitim göreceğini ifade ederek, "Üretim ve sanayi altyapısında bir marka olan Bursa'nın mesleki eğitim potansiyelinden Güney Afrikalı gençlerimizin de faydalanmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.



Büyükelçi Malefane ve beraberindekiler, daha sonra "Güney Afrika Ticaret ve Yatırım İmkanları" toplantısında Bursa iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.