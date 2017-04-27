Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Malefane Açıklaması

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Malefane, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Ülke çöküşün eşiğindeyken ayağa kalkıp demokrasiye, hükümetlerine ve haklarına sahip çıktıkları için Türk halkına minnettarız. 15 Temmuz'da hükümeti ele geçirmeye çalışan teröristlerin bütün planlarını baltaladılar." dedi.



Büyükelçi Malefane, Green Park Otel'de, Güney Afrika Özgürlük Günü kutlamaları çerçevesinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.



Burada konuşan Malefane, Güney Afrika'da 1994'te yapılan ilk demokratik seçimlerle elde edilen kazanımların 23'üncü yıl dönümünün kutlandığını belirtti.



Türkiye ve Güney Afrika arasındaki "samimi" ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malefane, iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki temennisini paylaştı.



Türkiye ve Güney Afrika'nın demokratik iki ülke olduğunun ve ortak insani değerleri paylaştığının altını çizen Malefane, ülke içinde veya dünya genelinde, terörizme karşı verilen her türlü mücadeleyi desteklenmenin de iki ülkenin ortak çıkarı olduğuna dikkati çekti.



Malefane, "Türkiye'nin 15 Temmuz'da karşı karşıya kaldığı makus olayda, Güney Afrika bunu ilk kınayan ülkeler arasında yer aldı. Başkanımız da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 Temmuz'da olanları kınayan mesaj gönderen ilk liderlerden biriydi. Ülke çöküşün eşiğindeyken ayağa kalkıp demokrasiye, hükümetlerine ve haklarına sahip çıktıkları için Türk halkına minnettarız. 15 Temmuz'da hükümeti ele geçirmeye çalışan teröristlerin bütün planlarını baltaladılar." ifadelerini kullandı.



Güney Afrika'nın da 1994 yılında benzer acı olaylar yaşayarak demokratik kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Malefane, bu yüzden Türk halkının 15 Temmuz'daki mücadelesini anladıklarını kaydetti. Malefane, "Ülkenizin teröristlerin eline geçmesine tabii ki müsaade edemezdiniz." diye konuştu.



Türkiye'de demokrasinin hakim olduğunu ifade eden Malefane, bu çerçevede 16 Nisan'daki halk oylamasının da "başarılı" şekilde yapıldığını belirtti.



Malefane, halk oylamasının, Türk halkının demokrasiyi güçlendirmek için barışçıl şekilde çabalayan bir toplum olduğunu gösterdiğini söyledi.



Özgürlük Günü kutlamaları



Özgürlük Günü kutlamaları kapsamında 24-27 Nisan'da Ekurhuleni Belediyesi heyetinin Bursa'yı ziyareti ile Türkiye-Güney Afrika Golf Turnuvası gibi etkinliklerin düzenlendiğini anlatan Malefane, medya kahvaltısının ardından ekonomi semineri ve resepsiyonla kutlamaların devam edeceğini anlattı.