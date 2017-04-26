Güney Afrika Havayollarında Grev

Güney Afrika Havayollarındaki (SAA) kabin görevlilerinin greve gittiği bildirildi.



Ulusal basında yer alan haberlere göre, SAA'da çalışan kabin görevlileri, şirketin kendilerine verdiği yemek ücretinin az olduğunu belirterek iş bıraktı.



Grev nedeniyle Uluslararası Tambo Havalimanında 32 iç hat seferi iptal edildi. Havalimanında toplanan bir grup SAA'yı protesto etti.



Havalimanı çalışanları, yemek ücretleri iyileştirilene kadar grevi sürdüreceklerini duyururken SAA'dan yapılan açıklamada ise grevdeki kişilerle uzlaşma görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.