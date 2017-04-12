Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Doğum Gününde Protesto Edildi

Güney Afrika'da Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın karşıtları, doğum gününde protesto gösterileri düzenledi.



Protestocular, 75'inci yaş gününde Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'ya istifa çağrısında bulundu. Binlerce Güney Afrikalı, geçtiğimiz hafta kabinedeki bazı bakanları görevden alarak yerine yeni isimler atayan Zuma'yı protesto etti. Protesto gösterilerine on binlerce Güney Afrika vatandaşı katılarak Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ın görevden alınmasına tepki gösterdi. Göstericiler, Jacob Zuma'nın istifasını isteyen pankartlar açtı. - JOHANNESBURG