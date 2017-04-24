Güney Afrika'dan Filistinli Siyasi Tutuklulara Destek

Güney Afrikalı eski siyasi tutuklular ve insan hakları kuruluşları geçen hafta açlık grevine başlayan Filistinlilere destek için "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" (BDS) adı altında kampanya başlattı.



Güney Afrika Eski Siyasi Tutukevleri Derneği ve ırkçı apartheid rejimi döneminde hapisteki Güney Afrikalı Müslüman aktivist Ahmed Katrada'nın adını taşıyan Ahmed Katrada Vakfının desteğiyle yürütülen kampanyada Filistinli tutuklulara destek çağrısı yapıldı.



Kampanya, Johannesburg'da düzenlenen bir konferansla basına duyuruldu. Konferansa ülkenin önde gelen gazetecileri, akademisyenler, apartheid dönemi tutukluları ve eski yasaklı siyasetçiler katıldı.



Girişimin kampanyayla ilgili yayımladığı açıklamada Güney Afrika'da yaşanmış ırk ayrımcılığı dönemi hatırlatılarak, Filistin'de tıpkı Güney Afrika'da ırkçı apartheid rejiminde olduğu gibi haksız ve keyfi gözaltı yasalarının uyguladığı belirtildi.



İsrail'in 50 yıldan uzun zamandır işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki hukuk tanımazlığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu geçen sürede ırkçı ve yanlı yasalarla 800 bin Filistinli tutuklandı ve hapse atıldı. Bu nedenle geçtiğimiz hafta açlık grevine başlayan Filistinli tutukluların bu eylemini haklı buluyor ve destekliyoruz." ifadesi yer aldı.



Ahmed Katrada Vakfı Başkanı Nesshan Bolton, AA muhabiri aracılığıyla verdiği mesajda, "Türkiye'deki ve dünyadaki tüm insanlardan Filistin'deki siyasi tutuklulara yardım çağrısında bulunuyoruz." dedi.



Bolton, "Filistinliler gıda, iletişim ve daha iyi şatlarda muamele gibi temel insani haklarını talep ediyor, bunun için açlık grevi yapıyorlar. Uluslararası kamuoyu yedi gündür devam eden bu eyleme can kaybı olmadan müdahale etmeli." değerlendirmesinde bulundu.



Güney Afrika Eski Siyasi Tutukevleri Derneği Başkanı Mpho Masemola da açıklamasında "Filistinli siyasi mahkumların taleplerini açıkça destekliyorum ve kadınların ve çocukların yasa dışı olarak tutuklanmasını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.



Öte yandan Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde de İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi.



İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan yaklaşık 2 bin Filistinli, haksız ve keyfi uygulamalara son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için 17 Nisan Pazartesi açlık grevine başlamıştı.



İsrail hapishanelerinde halen 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.